В Минобороны назвали число сбитых за ночь беспилотников над Россией

Силы противовоздушной обороны в ночь на 3 февраля сбили десять украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Отмечается, что по три беспилотника военные уничтожили над Белгородской и Орловской областями, два дрона сбиты над Калужской области, под одному — над Курской и Ростовской областями.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ходе отражения ночной воздушной атаки в Каменском районе никто не пострадал. Разрушения инфраструктуры также не зафиксировано.

В Климовском районе Брянской области в результате атаки беспилотника ранения получила женщина. Ее доставили в больницу.

Накануне днем в Минобороны РФ сообщали, что средства противовоздушной обороны сбили 15 украинских беспилотников над российскими регионами за четыре часа. Наибольшее число дронов — 12 — было уничтожено над Белгородской областью.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что БПЛА в корне изменили правила боев.