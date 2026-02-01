Стало известно, сколько БПЛА были сбиты над Россией за ночь

$75.7390.47

Силы ПВО за ночь уничтожили 21 БПЛА ВСУ над Россией

Силы ПВО за ночь уничтожили 21 БПЛА ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что 14 дронов было сбито над Белгородской областью, пять — над Воронежской, по одному БПЛА — над Астраханской и Калужской областями.

Ранее стало известно, что два мирных жителя, в том числе несовершеннолетняя девушка, пострадали при атаке беспилотника Вооружённых сил Украины на автомобиль в районе села Белянка Шебекинского округа Белгородской области.