Российскую военную базу близ Финляндии якобы начали восстанавливать

Россия в прошлом году якобы начала модернизацию петрозаводского гарнизона советских времен. Об этом сообщает Yle со ссылкой на спутниковые снимки.

«Поросшая травой территория была расчищена, ​​и туда приехала техника. Теперь там планируется строительство новых казарм, что позволит значительно увеличить численность войск», — говорится в публикации.

Уточняется, что работы продвигаются и в Кандалакше.

Ранее глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в интервью сербской газете «Политика» заявил, что у России нет причин для военного конфликта с Европой. Сенатор заявил, что заявления европейских политиков о «российской угрозе» — это предлог для скорейшего включения Украины в НАТО.