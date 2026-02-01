Марочко назвал самые результативные участки зоны СВО для ВС России

Запорожская область и окраины Донецкой народной республики (ДНР) стали самыми результативными участками для Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Хочу отметить Запорожскую область — здесь наши военнослужащие довольно-таки серьезно продвигаются. Также хочу отметить северо-западные рубежи Донецкой Народной Республики на стыке с Днепропетровской областью — здесь есть тоже определенные успехи», — назвал Марочко.

Армия России приблизилась к Сумам

30 января Минобороны рассказало о продвижении российских войск «на земле». Военное ведомство сообщило о переходе под российский контроль населенного пункта Терноватое Запорожской области.