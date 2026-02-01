Названо число взятых под контроль России за месяц населенных пунктов

Вооруженные силы (ВС) России за январь взяли под контроль 24 населенных пункта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства обороны.

Отмечается, что десять населенных пунктов были взяты в Запорожской области бойцами «Востока» и «Днепра». В Донецкой народной республике (ДНР) под контроль российских войск перешли шесть Бересток, Закотное, Приволье, Новопавловка, Бондарное, Торецкое.

Армия России приблизилась к Сумам

Еще четыре населенных пункта были взяты в Харьковской области бойцами «Запада» и «Севера». Речь идет про Купянск-Узловой, Старица, Симиновка, Подолы.

Ранее глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что ВС России взяли под контроль более 300 населенных пунктов за 2025 год. Он также отметил, что за год ВСУ лишились около 500 тысяч человек.