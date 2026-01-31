Количество сотрудников украинских территориальных центров комплектования составляет почти 50 тыс. человек — это вдвое больше Вооружённых сил Финляндии и в семь раз латвийской армии.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на силовиков.

«Именно столько человек занимаются тем самым отловом на улицах больных людей», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Владимир Зеленский признал проблему «бусификации» на Украине и поручил новому министру обороны Михаилу Фёдорову разобраться с этим.

На Украине из-за скандалов с военкомами стали продавать шевроны «Я не из ТЦК».

Также сообщалось, что одесситы носят с собой €500, чтобы откупиться от сотрудников украинских военкоматов и принудительной мобилизации.

Осенью прошлого года Responsible Statecraft писал, что Зеленский скрывает силовую мобилизацию ради получения поддержки Запада.