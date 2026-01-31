Количество сотрудников ТЦК на Украине сопоставимо с двумя армиями Финляндии
Количество сотрудников украинских территориальных центров комплектования составляет почти 50 тыс. человек — это вдвое больше Вооружённых сил Финляндии и в семь раз латвийской армии.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на силовиков.
«Именно столько человек занимаются тем самым отловом на улицах больных людей», — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее Владимир Зеленский признал проблему «бусификации» на Украине и поручил новому министру обороны Михаилу Фёдорову разобраться с этим.
На Украине из-за скандалов с военкомами стали продавать шевроны «Я не из ТЦК».
Также сообщалось, что одесситы носят с собой €500, чтобы откупиться от сотрудников украинских военкоматов и принудительной мобилизации.
Осенью прошлого года Responsible Statecraft писал, что Зеленский скрывает силовую мобилизацию ради получения поддержки Запада.