Участок антидронового тоннеля ВСУ обрушился на трассе Николаев — Херсон

Антидроновый коридор украинской армии обрушился на трассе Николаев — Херсон из-за некачественного монтажа. Об этом в субботу, 31 января, сообщили местные СМИ.

Авторы материала отмечают, что причиной обрушения могли стать ошибки при монтаже конструкций. В настоящий момент движение по трассе затруднено.

Уточняется, что сетка, защищавшая дорогу от ударов легких БПЛА, держалась на металлических столбах, установленных на бетонных основаниях. Сами основания не были закреплены в грунте, из‑за чего конструкция сложилась под воздействием ветра или осадков, передает РИА Новости.

