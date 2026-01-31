Дрон попал в газовый баллон и вызвал столб огня до неба

Операторы БПЛА группировки "Север" опубликовали видео нескольких боевых эпизодов по уничтожению вражеского транспорта на маршрутах снабжения.

© Российская Газета

Самая эффектная победа досталась FPV-дрону, добившему квадроцикл с прицепом. В числе прочего, он вез украинцам на позицию газовые баллоны.

Первый беспилотник сжег квадроцикл, его поклажа от резкого торможения вывалилась из прицепа и рассыпалась по дороге. Оператор следующего дрона решил сделать красиво и и ударил в большой газовый баллон.

Эффект превзошел все ожидания, столб багрового пламени поднялся до неба, а прочий скарб ВСУ разметало по снежному полю.

Российский дрон взорвался в нескольких метрах от Бандеры

Следом беспилотники уничтожили несколько автомобилей, но не один из них не погиб так ярко, как прицеп квадроцикла.