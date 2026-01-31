Вооруженные Силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по дому жительницы Димитрова Натальи Астаховой после того, как она отказала украинским военнослужащим во временном размещении.

Об этом вынужденно покинувшая город женщина рассказала в интервью РИА Новости.

«Чай пьем, сидим. Залезли (украинские военные. – прим. ред.) в окно, выбили мне дверь прикладом. «Мы будем здесь жить». Я говорю: «нет, ребята, жить вы здесь не будете, здесь я живу, это мой дом». Пообещал, что «прилетит». И вот через три часа прилетел вот этот снаряд», – вспоминает Астахова.

Она сообщила, что в результате этого обстрела были полностью разрушены как ее дом, так и дом ее соседей. Сама Наталья получила серьезное осколочное ранение глаза.

27 декабря прошлого года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении городов Гуляйполя в Запорожской области и Димитрова (украинское название — Мирноград) в ДНР.