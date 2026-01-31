Военкор раскрыл, как российские морпехи использовали трофейные бронеавтомобили

Российские морские пехотинцы взяли в качестве трофея два бронеавтомобиля ВСУ и собрали за счет них разведданные, рассказал военкор Александр Коц. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По его данным, бойцы 61-й бригады Северного флота ликвидировали группу ВСУ, когда возвращались с задания, и уехали на двух украинских бронеавтомобилях.

Коц уточнил, что в дальнейшем военные переоделись в украинскую форму и на бронеавтомобилях отправились на подконтрольную ВСУ территорию.

«Наши блокпосты были предупреждены, мы проехали мимо них, потом доехали до блокпоста противника, помахали им рукой, они нам махнули в ответ, и мы проехали, дальше взяли разведданные и прибыли в расположение», — процитировал военкор участников акции.

Ранее военкоры сообщали, что российские военные неоднократно захватывали бронетехнику в ходе выполнения заданий в тылу противника.

Так, разведчики 22-го мотострелкового полка увели из-под носа у ВСУ канадский БТР, бойцы из Якутии захватили немецкий танк Leopard-2, морпех из 810 севастопольской бригады угнал несколько единиц бронетехники, а также внедорожник Range Rover.