В Закарпатской области мужчина с венгерскими корнями умер после того, как его силой забрали на призывной пункт, где ему стало плохо из-за болезни сердца, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По словам Сийярто, в Береговском районе венгра насильно схватили на улице, против его воли отправили на мобилизационный пункт, где у мужчины с хронической болезнью сердца ухудшилось состояние, и он скончался. Министр пообещал оказать поддержку родственникам погибшего и подчеркнул, что на Украине продолжается принудительный призыв, сопровождающийся открытой охотой на людей, передает ТАСС.

Сийярто призвал международное сообщество вмешаться и принять меры против подобных действий украинских властей. Он заявил, что пришло время прекратить войну и пересмотреть политику Евросоюза, которая, по его мнению, способствует продолжению конфликта.

Ранее в июле прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил гибель закарпатского венгра при насильственном призыве и призвал Евросоюз ввести санкции против лидеров Украины.

Глава МИД Венгрии призвал Евросоюз дать оценку действиям Украины после того, как венгра насильно доставили на призывной пункт и избили.