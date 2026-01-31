Более 20 БПЛА атаковали четыре российских региона

Силы ПВО за девять часов перехватили 24 дрона над четырьмя регионами России
Российские средства ПВО за девять часов уничтожили над четырьмя регионами страны 24 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 8:00 до 17:00. В Белгородской и Курской областях уничтожили по девять БПЛА, в Брянской — пять, еще один — в небе Липецкой области.
На этой неделе был опубликован обновленный рейтинг военной мощи армий мира Global Firepower. В нем Вооруженные силы России вновь сохранили второе место. По информации составителей рейтинга, на вооружении РФ стоит наибольшее в мире количество артиллерийских орудий, подводных лодок и кораблей класса корвет. По числу танков, военных самолетов и вертолетов и размеру флота страна находится на второй строчке.
Первое место традиционно заняли США, а третье — Китай. Армию Украины же второй год подряд разместили лишь на 20-й строчке — она уступила, например, Египту. Несмотря на высокую цитируемость рейтинга, эксперты выражают сомнение в его объективности.