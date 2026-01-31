На Украине 28 января был ликвидирован разрабатывавший высокотехнологичное оружие полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

Отмечается, что речь идет о начальнике учебно-научного испытательного полигона высокотехнологичного вооружения и военной техники НИИ Алексее Филиппенкове 1980 года рождения.

До этого Филиппенков занимал должность замначальника факультета противовоздушной обороны Харьковского университета воздушных сил.

В начале января стало известно о ликвидации в Харьковской области одного из разработчиков ракет для ВСУ — офицера Сил специальных операций (ССО) Украины.

Российские военные нанесли удар по укрытию ВСУ

Кроме того, сообщалось, что российские военные уничтожили взвод элитного подразделения ВСУ «Кракен» под Константиновкой. После зачистки территорий российские бойцы обнаружили большое количество медикаментов и экипировки иностранного производства.