В ходе освобождения поселка Бересток, расположенного у южной границы Константиновки в ДНР, российские военнослужащие уничтожили взвод украинских боевиков из подразделения "Кракен". Об этом РИА Новости сообщил старший стрелок группировки войск "Юг" с позывным "Орех".

По его словам, российским бойцам удалось проникнуть в тыл противника, где располагались позиции ВСУ, удерживаемые боевиками "Кракена".

"Контакты у нас были - это "Кракен". Нашивки соответствующие. Кто конкретно там находился, разбираться времени не было - шел стрелковый бой. В результате всей операции мы ликвидировали целый взвод противника", – рассказал военнослужащий.

После зачистки территорий российские бойцы обнаружили большое количество медикаментов и экипировки иностранного производства.

Он также добавил, что вооружение противника состояло исключительно из западных образцов.