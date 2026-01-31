Появилось видео удара нового дрона БМ-70 по Сумской ТЭЦ

В Сети появилось видео удара дрона-камикадзе ВС России БМ-70 по Сумской ТЭЦ.

Как уточняет Telegram-канал "Северный ветер", опубликовавший кадры поражения, энергетический объект был поражен на прошлой неделе. Беспилотник сам зафиксировал этот момент.

Сумская ТЭЦ мощностью 40 МВт была построена в 1960-е годы. Она обеспечивает тепловой энергией 75 процентов всех потребителей города Сумы.

Заметим, название БПЛА БМ-70 впервые прозвучало 31 января в "Северном ветре". Ранее дрон, с недавних пор наводящий ужас на ВСУ по всей Украине, идентифицировался военными экспертами как БМ-35 "Италмас". Это беспилотник, разработанный Zala Aero, входящей в ГК "Калашников". Он сконструирован по принципу "летающее крыло". Внешне похож на "Герань", но меньше по габаритам. Характерное отличие - большой пропеллер в носовой части.

Вероятнее всего, число 35, фигурирующее в названии, говорит о массе боевой нагрузки, которую способен нести БПЛА. Ранее разработчик сообщал, что она составит около 40 кг. Можно допустить, что теперь вес боевой части удвоился. Официальной информации об этом нет. Впрочем, главное новшество, превращающее "Италмас" в очень грозное оружие, - интеграция модуля Starlink. Он позволяет ему наносить удары по целям врага в глубоком тылу Украины на расстоянии свыше 500 км.