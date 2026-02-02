Названо условие применения Россией тактического ядерного оружия

В случае начала полномасштабной войны с Европой, Россия будет вынуждена мобилизовать весь спектр своих современных вооружений, включая тактическое ядерное оружие.

Об этом в интервью изданию «Украину.ру» заявил известный израильский политолог Яков Кедми, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, такой сценарий развития событий, в отличие от ограниченных локальных столкновений, поставит перед Россией задачи стратегического характера, а именно — занятие ключевых территорий и контроль над столицами противника.

Основной целью такого конфликта стала бы ликвидация армии НАТО как основной силы, противостоящей интересам РФ и создающей угрозу её безопасности. Эксперт подчеркнул, что это был бы не вопрос сдерживания, а полного разрушения военной структуры противника.

По мнению политолога, подобное противостояние потребовало бы от России переосмысления и кардинальной перестройки всей военной системы. В первую очередь, РФ пришлось бы отказаться от привычных танковых соединений в пользу комплексного применения высокоточных ракетных систем и вооружений нового поколения.

Важной ролью в таком конфликте бы стали массированные удары по критическим инфраструктурным объектам и группировкам войск противника, а также активное применение электронных и киберопераций, чтобы дезорганизовать управление войсками, парализовать системы связи и обеспечить господство в информационном пространстве.