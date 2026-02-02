Группа аргентинских боевиков собирается присоединиться к подразделению ВСУ «Специальная латинская бригада».

Об этом пишет РИА Новости.

По информации агентства, перуанский вербовщик СЛБ во время прямой трансляции в соцсетях связался с боевиком, координирующим формирование группы аргентинцев. Он сообщил, что сейчас ведётся оформление необходимых документов. Вербовщик также пообещал взять на себя вопросы организации пребывания наёмников в Буэнос-Айресе до момента вылета на Украину.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский рассказал, что командование украинских оккупационных войск перебросило колумбийских наёмников в район Константиновки.