Отказ Зеленского выводить войска из Донбасса объяснили

Руководитель Центра европейской информации Николай Топорнин высказался об отказе президента Украины Владимира Зеленского выводить войска из Донбасса. Его слова приводит агентство Ura.ru.

По мнению аналитика, украинскому лидеру в нынешнем положении нужны гарантии.

«Он тоже отвечает перед людьми и не может просто сказать, что решил вывести войска. Это вопрос, требующий согласований с законодательной властью и военными», — пояснил политолог.

Топорнин также напомнил, что Зеленский допускал проведение референдума по территориальному вопросу. Он выразил мнение, что Украина цепляется за ДНР, потому что это «дорога на Киев».

30 января Зеленский заявил, что Украина не пойдет на компромиссы и не отдаст Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию без боя. По словам политика, американская сторона предлагает Киеву организовать свободную экономическую зону на территории Донбасса, контролируемой Вооруженными силами Украины, однако в таком случае Киев требует оставить эти территории под своим контролем.