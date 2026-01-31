В ВСУ раскрыли эффективную тактику российских военных в зоне СВО

Россия использовала бреши в линии обороны Украины для оперативного продвижения на Запорожском направлении. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на капитана Вооруженных сил Украины (ВСУ) и командира 1-го отдельного штурмового полка (ОШП) Дмитрия Филатова.

«Это была катастрофа», — описал ситуацию в районе Гуляйполе Филатов.

Он добавил, что подразделения, обороняющие Гуляйполе, не докладывали об отступлении со своих позиций из-за страха репрессий.

Как отмечается в материале, из-за атак Вооруженных сил РФ по линии фронта Киеву не хватает войск для одинаковой защиты каждого из секторов, что создает бреши, через которые российские силы могут легко продвигаться вперед за позиции украинцев.

26 декабря сообщалось, что российские бойцы заняли командный пункт ВСУ в Гуляйполе. Украинские командиры сбежали оттуда, в спешке оставив ноутбуки, средства связи, оперативные карты и секретные материалы. Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская военная служба правопорядка проводит расследование по факту потери командного пункта.