Российские военные получат тяжелые дроны «Кощей»

Первые тяжелые FPV-дроны «Кощей» готовы к передаче в Вооруженные силы (ВС) РФ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что беспилотники были собраны и протестированы военнослужащими технико-эксплуатационной части 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад». Отмечается, что такие дроны собираются под конкретные задачи в течение нескольких дней.