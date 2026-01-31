Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью на YouTube-канале заявил, что Россия близка к полному истощению вооружённых сил Украины, что поставило киевский режим в стратегический тупик.

По его оценке, российские войска обладают значительным превосходством в численности как личного состава, так и в общем демографическом потенциале, в то время как ВСУ сталкиваются с кризисом из-за высоких потерь, дезертирства и уклонения от мобилизации.

Эксперт полагает, что логическим исходом конфликта, вероятно, станет решительное завершение действий России, которое может произойти до конца текущего года.

