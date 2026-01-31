Влияние отказа Украины отдать Донбасс на переговоры оценили

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина не отдаст Донбасс и Запорожскую АЭС без боя не имеют отношения к реальности, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Судя по характеру и по составу переговорных групп, обсуждаются уже технические и территориальный вопрос. Здесь подобное заявление, конечно, подчеркивает, что Зеленский понимает, скорее всего, ему пройдется пройти через выборы и делает вот такие электоральном значимые, но не имеющие отношения к реальности заявления», — сказал Асафов.

По его мнению, территориальный вопрос будут решать в Вашингтоне, но Зеленский пытается произвести впечатление на электорат своими заявлениями.

Ранее Зеленский заявил, Украина не пойдет на компромиссы и не отдаст Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) без боя. При этом Запорожская АЭС с 2022 года находится под контролем российских войск.

Он добавил, что стороны не нашли решение по Донбассу. По его словам, американская сторона предлагает Киеву организовать свободную экономическую зону на территории региона, контролируемой Вооруженными силами Украины (ВСУ), однако в таком случае Киев требует оставить эти территории под своим контролем.