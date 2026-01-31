В отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала заявил о неизбежности капитуляции Украины, поскольку ничто не способно остановить наступление российских войск.

По его оценке, Украина продемонстрировала готовность жертвовать своим «генетическим будущим» без надежды на победу, а Запад - поддерживать эту жертвенность.

"Все, что продемонстрировали украинцы, это способность пожертвовать генетическим будущим своей нации без надежды на победу. Европа и США были готовы пожертвовать ими. И украинские власти во главе с Владимиром Зеленским продемонстрировали склонность к самопожертвованию. Поэтому до тех пор, пока Украина готова бросать тела в мясорубку, мясорубка будет функционировать", - сказал он.

Риттер подчеркнул, что, несмотря на готовность России к переговорам, если Киев решит продолжать борьбу, российское продвижение будет неостановимым. Он отказался давать конкретные сроки, но выразил уверенность в неизбежности такого исхода.

