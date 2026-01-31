Аналитики отмечают, что на первый взгляд альянс имеет значительное преимущество. НАТО состоит из 32 государств с населением более 900 миллионов человек, в то время как в России проживает около 140 миллионов. Также заметно превосходство и в экономических показателях. ВВП стран составляет примерно 50 триллионов долларов, тогда как у России этот показатель около 1,7 триллиона долларов. Разница еще более заметна в военных расходах.

Общий оборонный бюджет НАТО к 2025 году превысит 1,1 триллиона долларов, тогда как российские расходы будут в десять раз меньше. Несмотря на эти цифры, Россию нельзя недооценивать, пишут в КНР. Страна унаследовала мощную промышленную базу от Советского Союза, и в отличие от многих других стран бывшего СССР сохранила большую ее часть. Это позволяет РФ самостоятельно выпускать танки, самолеты и высокотехнологичные ракеты.

Кроме того, российский стратегический арсенал считается одним из самых крупных и современных в мире, включая виды оружия, недоступные странам НАТО. На бумаге альянс может иметь преимущество в обычном конфликте, однако эскалация подразумевает использование ядерного сдерживания. В этом аспекте Россия обладает значительными преимуществами. Даже если ядерное оружие не будет задействовано, НАТО столкнется с серьезными трудностями. Москва может применить асимметричную тактику и использовать свой опыт в кибервойне и радиоэлектронном подавлении, что позволит ей парализовать командные структуры альянса, передает АБН24.

«Россия не сможет победить НАТО, но и Запад не сможет завоевать РФ. Единственный выход – мир. Все страны должны работать вместе, чтобы предотвратить масштабный кризис», – высказали мнение в Поднебесной.

