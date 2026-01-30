В Хмельницком священник УПЦ попал под принудительную "могилизацию"

По информации, предоставленной Хмельницкой епархией, протоиерей Максим Москальчук был задержан утром 28 января по пути на службу и доставлен в неизвестное место.

По имеющимся сведениям, у священнослужителя конфисковали мобильный телефон и доставили в городской территориальный центр комплектования Хмельницкого. В епархии утверждают, что он выразил готовность служить в Вооруженных силах Украины, однако отказался от использования оружия, мотивируя это своим духовным званием.

Впоследствии его поместили в транспортное средство и увезли в не установленном направлении. В настоящее время связь с ним отсутствует.