Дроноводы «Рубикона» не оставили шансов боевикам ВСУ

В ходе боевой работы специалисты Центра поразили автомобильную и бронированную технику, наземные робототехнические комплексы, элементы системы связи и РЭБ, а также пункты временной дислокации личного состава ВСУ.

Операторы дронов из подразделения «Рубикон» демонстрируют высокую эффективность в зоне боевых действий.

Их точные удары приводят к уничтожению транспортных средств, бронетехники, роботизированных платформ, средств связи и радиоэлектронной борьбы, а также мест расположения украинских военнослужащих. Благодаря мастерству этих специалистов, у противника практически не остается возможностей для успешного сопротивления.