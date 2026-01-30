Российские бойцы стали применять в зоне СВО тяжелый дрон "Кыш Бабай"

Российские бойцы применяют в зоне СВО новый тяжелый дрон "Кыш Бабай". Об этом заявил глава Башкортостана Радий Хабиров во время послания Госсобранию РБ.

© Российская Газета

Он сообщил, что из республики за два последних года отправлено на фронт более 10 тысяч БПЛА.

"Главным для нас здесь остается разработка и производство FPV-дронов, дронов разведки и перехватчиков", - отметил Хабиров. - Так, тяжелый дрон, названный инженерами "Кыш Бабай", уже прошел летные испытания и помогает бойцам".

Речь идет о гексакоптере типа "Баба-яга". Название у него тоже сказочное, но к нечистой силе отношения не имеет. В переводе с татарского и башкирского Кыш Бабай - это Дед Мороз.

Напомним, проблему нехватки тяжелых дронов у ВС России обозначил во время Прямой линии в декабре президент России Владимир Путин. Свой аналог "Бабы-яги" - тяжелый БПЛА "Мангас" - массово производят и поставляют в зону СВО в Бурятии. Он способен поднимать груз весом около 150 кг и выполняет роль поставщика продуктов и боеприпасов на передний край.