Российские бойцы стали применять в зоне СВО тяжелый дрон "Кыш Бабай"
Российские бойцы применяют в зоне СВО новый тяжелый дрон "Кыш Бабай". Об этом заявил глава Башкортостана Радий Хабиров во время послания Госсобранию РБ.
Он сообщил, что из республики за два последних года отправлено на фронт более 10 тысяч БПЛА.
"Главным для нас здесь остается разработка и производство FPV-дронов, дронов разведки и перехватчиков", - отметил Хабиров. - Так, тяжелый дрон, названный инженерами "Кыш Бабай", уже прошел летные испытания и помогает бойцам".
Речь идет о гексакоптере типа "Баба-яга". Название у него тоже сказочное, но к нечистой силе отношения не имеет. В переводе с татарского и башкирского Кыш Бабай - это Дед Мороз.
Напомним, проблему нехватки тяжелых дронов у ВС России обозначил во время Прямой линии в декабре президент России Владимир Путин. Свой аналог "Бабы-яги" - тяжелый БПЛА "Мангас" - массово производят и поставляют в зону СВО в Бурятии. Он способен поднимать груз весом около 150 кг и выполняет роль поставщика продуктов и боеприпасов на передний край.