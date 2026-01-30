Средний возраст бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляет 40+ лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что это значение все быстрее приближается к отметке 50 лет. Он уточнил, что сейчас такая ситуация наблюдается во всех соединениях украинской армии.

Дезертирство и огромные потери: что происходит в украинской армии

Ранее в сети появилось видео, на котором мужчина, представившийся военнослужащим ВСУ, жалуется на поступившее подкрепление на фронт из одесского ТЦК (аналог военкомата). По его словам, из 20 новобранцев 11 — системные наркоманы, еще 4 — аутисты, а остальные — мужчины возрастом под 60 лет.