Над Крымом и Черным морем произошло боестолкновение с ВСУ
Над Крымом и Черным морем произошло боестолкновение с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.
Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа. Один сбили над Крымом, еще один — над акваторией Черного моря. Еще по одному ликвидировали над Курской и Брянской областями.
Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.
В этот же день стало известно, что Вооруженные силы России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по Украине. Отмечается, что атаки продолжались с 24 по 30 января.