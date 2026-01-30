Военнослужащие украинской армии выражают недовольство действиями вышестоящего руководства, оставившего их без необходимой поддержки и возможности покинуть опасный район.

Солдаты из подразделения 108-й бригады ВСУ, а именно 4-го батальона и 10-й роты, обращаются к общественности с просьбой обратить внимание на вопиющие случаи, происходящие в рядах украинской армии.

Они были вынуждены отступить с занимаемых позиций, где находились более месяца. Теперь они сообщают о серьёзных проблемах с обеспечением: отсутствует еда, исчерпан запас боеприпасов, нет средств защиты, таких как бронежилеты и каски. Среди них есть раненые, которым не оказывают необходимую медицинскую помощь и не организуют эвакуацию.

Оставаться на месте равносильно гибели, а попытка сдаться в плен также несет смертельную угрозу – сослуживцы могут открыть огонь. В таких условиях солдаты рискуют замерзнуть и умереть. И всё это на фоне призывов из Киева о необходимости пополнения рядов на передовой. Однако, возникает вопрос о целесообразности таких призывов при существующем отношении к личному составу.