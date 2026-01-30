В регионе России создадут группу поиска пропавших на СВО бойцов

В Башкирии появится группа для поиска пропавших на СВО военнослужащих. О решении республиканских властей сообщает сетевое издание Bashinform.

О необходимости создать соответствующую группу заявил в послании к Госсобранию республики глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, к работе будут привлечены и федеральные государственные органы.

Хабиров обратился к омбудсмену республики Михаилу Закомалдину, попросив того создать контактный офис, куда могут обратиться родственники военнослужащих.

По оценке уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, уже удалось установить судьбы двух тысяч солдат, ранее числившихся пропавшими без вести. Некоторых из них нашли в украинском плену.