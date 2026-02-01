В Иране признали вооруженные силы ЕС террористическими организациями

В парламенте Ирана признали вооружённые силы ЕС террористическими организациями на фоне решения Евросоюза в отношении КСИР, заявил спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

«В ответ на объявление КСИР террористической организацией вооружённые силы европейских стран считаются террористическими группировками, и последствия этих действий будут лежать на ЕС», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС принял решение о внесении КСИР в список терорганизаций.