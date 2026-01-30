Военный эксперт откровенно высказался об энергетическом перемирии

Военный эксперт, подполковник Олег Шаландин высказался о приостановке Россией ударов по энергообъектам Украины.

© Газета.Ru

По его мнению, которое приводит Tsargrad.tv, Москва легко согласилась на этот шаг, поскольку цели ударов достигнуты.

«Мы разбили все. Там нет ни одной живой генерации, предприятия генерации, как теплоцентрали, так и электрических сетей. Это факт. <...> Пусть поработают, пусть там деньги потратят, пусть еще там что-то сделают. Вопросов нет. Мы потом это все равно вычислим», — сказал Щаландин.

Обсуждая энергоперемирие, многие упускают важную деталь — Вооруженные силы РФ продолжают наступление в зоне проведения специальной военной операции, отметил в свою очередь военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Москва согласилась на неделю воздержаться от ударов по Киеву, подтвердили в Кремле, не уточнив, однако, идет ли речь об энергетическом перемирии или о любых атаках на Украину.

С просьбой временно прекратить удары к президенту РФ Владимиру Путину обратился американский коллега Дональд Трамп. В Киеве при этом заявили, что прямой договоренности с Москвой у них нет, однако при посредничестве США создана «возможность» взаимно остановить атаки по энергетике. Кому выгодно это перемирие, к чему оно может привеcти и почему неделя — это слишком короткий срок для Украины, объяснил военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.