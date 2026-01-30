Украине не хватает войск, чтобы вести боевые действия в каждом секторе длинной линии соприкосновения, пишет The New York Times. Это создает бреши, через которым ВС РФ легче продвигаться вперед, подчеркивается в статье.

Один из офицеров ВСУ рассказал NYT, что в украинском батальоне должно быть около 500 солдат. В реальности - «повезет, если наберется сто человек». Он подчеркнул, что из этой сотни только около 50 будут способны вести боевые действия.

«Нам постоянно не хватает людей», - процитировала газета слова украинского командира роты.

Ранее украинские военные, с которыми побеседовал телеканал CNN, пожаловались на «катастрофическую» нехватку личного состава ВСУ. По словам командиров, украинцы «не хотят воевать».

Украинский командир, находившийся в районе Константиновки, рассказал CNN, что его подразделение не пополнялось новыми солдатами в течение восьми месяцев. По его словам, снабжать передовые позиции удавалось только беспилотниками, поскольку транспортные средства не могли добраться до окопов.

Газета El País рассказывала, что в Минобороны Украины считают главной проблемой ВСУ не дефицит вооружений, а нехватку личного состава, из-за которой «скоро некому будет воевать».