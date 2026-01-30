Стало известно, откуда ВСУ запускали БПЛА на Брянскую область

Военный эксперт Василий Дандыкин назвал место, откуда ВСУ атаковали Брянскую область в ночь на 30 января. Об этом сообщает aif.ru.

Напомним, что украинские беспилотники ударили по селу Новый Ропск Климовского района. Местная жительница получила ранения, повреждены два гражданских автомобиля.

«Я бывал в тех краях. Там находится стык границ трех государств: Россия, рядом Белоруссия, и налево — Украина. Так вот, Черниговская область, Городнянский район — это одно из тех мест, откуда сейчас постоянно совершаются атаки БПЛА», — заявил Дандыкин.

Он добавил, что с территории Черниговской области противник также бьет с помощью американских РСЗО HIMARS. Российские силы их подавляют и, по информации Дандыкина, уничтожили уже две установки.

Эксперт также отметил, что на этих участках противник постоянно устраивает провокации. По этой причине ВС РФ приходится заниматься украинскими террористами и в Черниговской области.