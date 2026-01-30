РСЗО «Сарма»: что известно о новом мощном оружии России

Новейшая российская реактивная система залпового огня «Сарма» впервые будет показана за рубежом на выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии в феврале. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех», передает aif.ru.

По данным разработчиков, «Сарма» — это высокомобильная установка на шасси КамАЗ, способная занять огневую позицию и покинуть ее всего за три минуты. Она может вести огонь управляемыми снарядами от системы «Торнадо-С» и новыми 300-миллиметровыми боеприпасами, выпуская полный залп за 18 секунд.

Установка предназначена для поражения артиллерии, бронетехники, систем ПВО и других военных объектов. Ее запас хода составляет 1000 километров, а максимальная скорость на шоссе — 95 км/ч. Система была разработана «Мотовилихинскими заводами» по заказу Минобороны России.

Всего на выставке в Эр-Рияде запланировано девять мировых и зарубежных премьер российских вооружений, включая бронетранспортер БТР-22 и дистанционно управляемый боевой модуль «Баллиста».