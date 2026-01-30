Офицер ВСУ предрек новые требования к Украине

Украине могут быть предъявлены новые требования для завершения вооруженного противостояния, сообщил в своем телеграм-канале офицер ВСУ с позывным Алекс.

«Своеобразное опрокидывание мяча и следующий ход потребуют уже от нас», — поделился своей точкой зрения он.

Соответствующим образом военнослужащий отреагировал на договоренности о прекращении ударов Российской Федерации по Киеву и другим городам Украины из-за холодов.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп указал на то, что глава российского государства Владимир Путин согласился временно приостановить удары по Киеву и другим украинским городам из-за холодной погоды. По словам хозяина Белого дома, ему было «очень приятно», что коллега ответил согласием на его просьбу.