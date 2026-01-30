Украина уже утратила контроль над Донбассом и Запорожской атомной электростанцией. Как сообщает News.ru, об этом заявил генерал-майор авиации Сергей Липовой.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не отдаст без боя территории, в том числе Донбасс и ЗАЭС. Липовой отметил, что Киев их уже потерял.

«Донбасс уже российский, его территориальная целостность — это вопрос времени. Электростанцию мы уже контролируем. Запорожье и Херсонская область тоже будут под нашим контролем», — заявил генерал-майор.

Липовой добавил, что Зеленский осознает поражение в конфликте, который он усиленно «развязывал и нарывался». Его заявления не имеют никакого смысла — это бессвязные и ничем не обоснованные слова.