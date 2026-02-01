Российские военные освободили село в Харьковской области

Бойцы группировки войск «Север» ВС России освободили село Зеленое в Харьковской области. Об этом сообщается в Тelegram-канале «Северный Ветер».

Отмечается, что военные «Севера» продолжают создание зоны безопасности возле российской границы.

«В результате решительных наступательных действий штурмовые подразделения 9-го [отдельного мотострелкового полка] 11-го [армейского корпуса группировки войск] "Север", сломив сопротивление 13-й [бригады оперативного назначения] НГУ, освободили населенный пункт Зеленое Харьковской области», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили в Харьковскую область львовские элитные заградотряды. Такие меры направлены на предотвращение дезертирства.

До этого сообщалось, что ВСУ несут большие потери в Харьковской области.