«Энергетическое перемирие» РФ и Украины: кому выгодно и что за ним последует

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что попросил российского лидера Владимира Путина не наносить удары по энергетическим объектам на фоне холодов. Как сообщает «КП», военный обозреватель проекта «Репортеры» Станислав Обищиенко рассказал, сможет ли Киев извлечь выгоду из «энергетического перемирия».

Эксперт отметил, что за объявленный срок прекращения ударов украинская сторона ничего серьезного не восстановит — «ну, может, подстанции», однако сильно ситуацию в энергетике на Украине это не изменит. Причем даже пара ударов «Кинжалами» сможет «обнулить» проведенные работы. Вместе с тем Обищиенко отметил, что Киев крайне редко соблюдал объявляемые перемирия.

«Я помню 2015-й и 2017-й годы. Перемирие наступает. Я был тогда в Авдеевской промзоне. Взял телефон, начал снимать. Ровно семь минут держалось перемирие до того, как Украина его нарушила. Посмотрим, сколько сейчас они продержатся», — сказал эксперт.

Кроме того, на запорожском направлении у противника есть подразделения, которые напрямую спонсируются Германией и Францией. По мнению Обищиенко, неизвестно, что будет в голове у тех, кому «поступит заказ от спонсоров на тест какого-то дрона» во время прекращения ударов по энергетики.

Он добавил, что Россия сделала все, чтобы украинским производствам, «которые есть в подвалах», было «некомфортно» собирать дроны. В результате сборщик после недели работы в холоде может уволиться и поехать туда, где тепло есть — например, в Белоруссию.

«За последние месяцы тьма роликов, как украинцы бегут к северному соседу. Границу с Польшей "на выход" Украина вроде бы пытается контролировать, а тут людям оказалось полегче», — отметил он.

Говоря о беспокойстве Запада по поводу ситуации в Киеве, Обищиенко заметил, что в Запорожской области за последний месяц тысячи людей постоянно оставались без света после украинских ударов.

Песков: Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля

«Что, в Бердянске, или Мелитополе, или Белгороде живут люди, которые чем-то хуже тех, кто мерзнет в Киеве или Харькове?», — задался вопросом обозреватель.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ согласилась воздержаться от ударов по Украине по просьбе президента США Дональда Трампа с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров. По его словам, действовать договоренности будут до 1 февраля.