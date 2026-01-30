ВС РФ предотвратили попытки ВСУ контратаковать в Сумской области у населенного пункта Юнаковка, пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Враг силами 47-й отдельной механизированной бригады провел две контратаки южнее Юнаковки, успеха не имел, с потерями отошел на исходные рубежи, поделился подробностями собеседник издания.

Ранее Минобороны РФ проинформировало об освобождении населенного пункта Белая Береза в Сумской области. По данным российского военного ведомства, его взяли под контроль подразделения группировки войск «Север».