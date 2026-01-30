Пленный рассказал о сотнях больных в рядах ВСУ

Пленный украинский военнослужащий Евгений Берестенко рассказал, что был признан «ограниченно годным», но его все равно мобилизовали, и в учебном центре выяснилось, что там таких же как он около 500 человек. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Берестенко, в ноябре 2024 года его забрали сотрудники военкомата, которые искали дезертиров, и отвезли на врачебную комиссию.

«У меня ревматизм сердца, у меня ноги, суставы и в коленях часто делаю блокады... Отправили на учебку. Человек 500 там точно было. Мы все ограниченно годные. Все в возрасте уже. У кого сердце, у кого ноги, у кого со спиной проблемы. У всех по-разному», - рассказал пленный.

Он отметил, что нормального обучения не было, им «что-то показывали», давали пострелять холостыми патронами, а в остальное время они жарили сало и иногда выпивали.

После учебки Берестенко отправили в стрелковый батальон, вскоре им было приказано копать блиндаж в районе села Грабовское в Сумской области. При этом о том, что он находится у линии боевого соприкосновения, военнослужащий не знал, но в принципе не собирался воевать, а хотел сдаться в плен.

«Хочется к жене. У меня постоянно мысли о доме. Жена и мать», - рассказал пленный.

Ранее попавший в плен военнослужащий украинской территориальной обороны Евгений Шаповал завил о том, что был насильно мобилизован, и никого не смутило, что у него нет пальца на руке. Он также отмечал, что обучение в учебке было поверхностным, а в подразделении 103-й бригады территориальной обороны большинство его сослуживцев были с явными проблемами по здоровью.