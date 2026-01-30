Подразделения российской группировки войск «Восток» установили полный контроль над населенным пунктом Терноватое в Запорожской области. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале «Воин DV», освещающем действия Восточного военного округа.

© Московский Комсомолец

Как отмечается в источнике, за село велись длительные бои. В результате военнослужащие из Забайкалья взяли под контроль важный район обороны ВСУ на западном берегу реки Гайчур, общая площадь которого превышает 20 квадратных километров.

В опубликованном отчете приводятся детали потерь противника. Заявлено, что украинская сторона потеряла до роты личного состава, более 20 единиц техники (боевые бронированные машины и пикапы) из состава 33-й отдельной механизированной бригады, свыше 45 гексакоптеров типа «Баба-Яга», а также 5 наземных роботизированных комплексов.

В Сети появились кадры, предположительно, с места боев за Терноватое. На видео также зафиксировано, как российские военные устанавливают государственный флаг на освобожденной территории.

По оценкам экспертов, приведенным в сообщении, установление контроля над этим районом позволило расширить плацдарм для дальнейшего развития наступления на западном берегу реки Гайчур.