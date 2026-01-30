Энергетическое перемирие РФ и Украины: жест доброй воли и «публичные игры»

Новости о якобы заключенном энергетическом перемирии между РФ и Украиной появились внезапно, причем в качестве подтверждения публикуются даже «переписки с бойцами». «Царьград» рассказал, что это на деле — «публичные игры» или жест доброй воли.

Подтверждения

В последние недели ВС РФ проводили интенсивные бомбардировки энергетической инфраструктуры Киевской области. При этом подмечалось: под удар не попадала теплогенерация. Перебои с теплом связаны именно с блэкаутом и тем, что остатки энергии власти перенаправляют на ВПК и сомнительные майнинг-фермы — о последнем заявляли хакеры.

Однако в преддверии нового переговорного раунда, который состоится в Абу-Даби 1 февраля, военкоры начали заявлять об энергетическом перемирии. Одним из первых стал Владимир Романов, рассказавший об этом со ссылкой на самих бойцов.

«Поступает информация о том, что сегодня с 7 утра в ВС России введён запрет на огневое поражение: по любым объектам в Киеве и Киевской области, по любым объектам инфраструктуры по всей Украине», — написал военкор, добавив, что ограничение якобы действует до 3 февраля.

На этом фоне стало активно распространяться интервью секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу от 2024 года, где он рассказал, что перед вторжением ВСУ в Курскую область Турция выступала с предложением к России отказаться от ударов по обычной и атомной энергетике, а также торговому гражданскому флоту. Президент России Владимир Путин поддержал мирную инициативу.

«Для нас это было большое удивление, когда через какое-то время они сказали: "Нет, нет, нет, мы не пойдём на это соглашение". И когда произошел Курск, нам стало понятно, что имелось в виду под объектами атомной энергетики», — заявил Шойгу.

Телеканал отмечает, что на этом фоне «крайне тревожно» звучит информация о высокой концентрации ВСУ вблизи границ Белгородской области. В сообщениях утверждается, что существует риск вторжения по меньшей мере двух десантных и одной артиллерийской бригады.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов отказался комментировать данное заявление, что стало дополнительным аргументом для тех, кто заявлял о соглашении.

Украинцы в Сети утверждают, что якобы принятый отказ от ударов — заслуга руководителя офиса президента Украины Кирилла Буданова* (внесен в России в перечень экстремистов и террористов). Однако как отмечает военный писатель Алексей Суконкин, согласовать такой мораторий «в одни ворота никак нельзя», а значит Киев поступился каким-то своим принципом. Схожую мысль высказал военкор Дмитрий Стешин.

«Непонятливым как следует заломили руки и выкрутили. (Банковая — прим. ред.) оказавшись не на пороге, а внутри гуманитарного кризиса в Киеве, что-то отдала. Хотелось бы Донбасс. Как можно быстрее, пока агломерацию не размотали», — написал он.

Отметим, что 28 января Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что перечень нерешенных вопросов по урегулированию конфликта на Украине сократился до одного — территориального. При этом он отмечал, что пока Россия «не дала согласия на гарантии безопасности Украине, которых достигли США и страны Евросоюза».

«Россия не знает, о каких именно гарантиях безопасности договаривались Вашингтон и Киев. <…> Москва будет смотреть на реальные соглашения, а не на "публичные игры"», — говорил после этого глава МИД РФ Сергей Лавров, отмечая, что перемирие, которого добивается Владимир Зеленский, неприемлемо для Москвы.

Опровержения

Как отмечал ранее военный эксперт Юрий Баранчик, для России удары по энергетике Украины остались одним из немногих инструментов стратегического давления без перехода к ядерным ударам. Такое перемирие может быть долгосрочным, если только Россия получит что-то значимое взамен.

Профессор Марат Баширов допускает, что информация является вбросом из Киева, однако если перемирие в ударах есть — то оно станет лишь передышкой для украинской стороны. С резкой критикой заявлений выступил и автор канала Condottiero.

«Очень грубо и неаккуратно вбрасывается сейчас информация. Дешевый вброс <…>, затем перепосты в более крупных и потом платная заказуха в "украинский" миллионник, типа Шария или "Резидента". Цель ясна как белый день — формирование нарратива контроля Украиной переговорного трека», — заявил он.

Эксперт подчеркивает, что действующих ограничений по ударам ВС РФ по энергетике нет. Condottiero пишет, что пока все обсуждали слухи, «Герани» ударили подстанции в Сумах и Чугуеве. Кроме того, прилеты фиксировались в Староконстантинове, Луцке, Запорожье.

Телеканал отмечает, что за сутки до вбросов Зеленский лично заявлял о подготовке мощного ракетного удара ВС РФ, который добьет киевскую энергетику. 29 января украинские мониторинги также сообщали о скором начале удара. Одновременно с этим глава МИД Украины предложил Молдавии военную помощь и «освободиться» от ВС РФ в Приднестровье.

Что пишут украинцы

Вскоре действительно активизировался украинский блогер Анатолий Шарий. Он напомнил, что все предыдущие договоренности заканчивались «каким-нибудь внезапным обстрелом или вторжением в одну из областей РФ». После он заявил, что информацию о перемирии ему якобы «подтвердили в Верховной раде», а вскоре к нему присоединился украинский канал «Резидент».

«Трек с ракетными ударами был основной в переговорном процессе, но Кремль выставил условия по территориям ДНР. Если противник откажется в ближайшие дни от ударов, то в воскресенье стоит ожидать значительного продвижения по дорожной карте и выхода на рамочные условия мира», — написал он.

Канал «Легитимный» и вовсе заявил, что «Зеленский опять всех кинет», а все медиаресурсы Банковой отрабатывают «нарратив перемоги» с той целью, чтобы сместить акцент с реакции, если вскроются реальные условия этого договора. Другой инсайдер, «Сотрудник ОП», утверждает, что перемирие только обсуждается.

* внесен в России в перечень экстремистов и террористов.