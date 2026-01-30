Зеленский поручил новому министру обороны разобраться с вопросом бусификации

Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому министру обороны Украины Михаилу Федорову "разобраться с вопросом бусификации", пишет "РБК-Украина". "Есть три ключевые задачи, которые я поставил перед министром обороны Федоровым. Номер один — закрытие неба. Оно важно в любом случае и не зависит от того, как будет развиваться ситуация. Это очень сложно. Пункт номер два: разобраться с вопросом бусификации", — отметил Зеленский. Также украинский лидер назвал третьей задачей для нового министра — поставить точку в нерешенных вопросах контрактной армии. Зеленский подчеркнул, что "контракты должны реально работать". Кроме того, Зеленский отметил, что важным является и вопрос дронов. 14 января Верховная рада Украины назначила Михаила Федорова министром обороны страны. В выступлении перед депутатами Федоров заявил, что органы ТЦК разыскивают два миллиона украинцев, а еще 200 граждан страны самовольно оставили военную часть. Федоров подчеркнул, что проблему ТЦК "нельзя игнорировать" и после комплексного аудита Минобороны предложит "системное решение", чтобы "решить накопившиеся за годы проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны".