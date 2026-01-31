Эксперт объяснил прибытие «ядерного нюхача» в Великобританию

Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил прибытие в Великобританию американского самолета WC-135R Constant Phoenix, который известен как "ядерный нюхач". Его слова передает aif.ru.

По словам Кнутова, этот самолет способен выявлять тайные места хранения или производства ядерного оружия. Эксперт отметил, что сенсоры борта позволяют ему собирать образцы воздуха для анализа данных без необходимости приземляться. Кроме того, в самолете есть оборудование, которое анализирует воздух и выявляет радиоактивное заражение или указывает на недавние подземные ядерные испытания.

"По сути это разведчик, который осуществляет мониторинг состояния атмосферы", - подчеркнул Кнутов.

30 января "ядерный нюхач" приземлился на авиабазе Милденхолл в графстве Саффолк. По информации западных СМИ, посадка американского самолета-разведчика в Британиине случайна, поскольку это событие совпало с усилением напряженности вокруг Ирана после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что время для заключения новой ядерной сделки с Тегераном истекает.