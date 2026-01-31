Вооружённые силы Российской Федерации продолжают выполнение задач специальной военной операции на территории Украины. По данным издания «Военное дело», к 31 января оперативная обстановка на линии соприкосновения складывается следующим образом:

Константиновское направлениеПод контроль российских подразделений перешёл ближайший пригород Константиновки — Бересток. Боевые действия продолжаются в районе Ильиновки, а также в черте самой Константиновки.

Гуляйпольское направлениеРоссийские войска заняли населённый пункт Терноватое, что создаёт возможности для дальнейшего развития наступления. Контратаки противника в районе Зализничного были отражены. ВСУ перебрасывают дополнительные силы с Красноармейского направления.

Красноармейское направлениеПродолжаются боевые столкновения в районе Гришино. Севернее Красноармейска активность украинских подразделений сдерживается. ВС РФ оказывают давление на позиции противника, вытесняя его из северной части Торецкого.

Запорожское направлениеОсвобождён населённый пункт Речное. ВСУ предпринимают попытки контратак в районах Новобойковки и Степногорска. Позиционные бои продолжаются вблизи Щербаков и Малой Токмачки.

Купянское направлениеИдут бои за центральную часть Подолов, а также в районе Петропавловки. На заоскольском плацдарме началось продвижение российских сил от Двуречной в сторону Кутьковки. Отмечаются тактические успехи в районах Митрофановки и Нововасильевки.