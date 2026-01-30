Китай опроверг статью, опубликованную британской газетой Financial Times (FT) о якобы поставках китайских комплектующих для БПЛА в конфликте на Украине.

Соответствующее письмо от пресс-секретаря посольства КНР в Великобритании публикует Financial Times.

«Ваше большое расследование ("Как Китай может решить исход войны с беспилотниками", 21 января) основано на слухах и надуманных выводах. Это серьезно вводит общественность в заблуждение», — говорится в письме пресс-секретаря Би Хайбо.

Представитель посольства написал, что Пекин занимает объективную и беспристрастную позицию в украинском конфликте и выступает за переговоры и прекращение боевых действий. Китай никогда не поставлял оружие ни одной из сторон, подчеркнул Хайбо.

Китайское посольство призвало газету соблюдать профессиональную этику, прекратить выдвигать необоснованные обвинения в адрес КНР и быть объективными.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Пекин считает целесообразными предстоящие консультации между Россией, США и Украиной в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Он подчеркнул, что диалог является единственным способом урегулировать конфликт.