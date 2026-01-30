Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправился на фронт выполнять обязанности солдата из-за долга за разбитую машину.

Об этом рассказали в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«Украинский майор войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) попал в плен на передовой. Причиной, по которой офицер оказался в окопах вместе с пехотой, стал крупный денежный долг», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что для получения выплат майор ВСУ выполнял задачи рядового состава в Сумской области.

Ранее стало известно, что российские военные, освободив Белую Березу Сумской области, на два километра вклинились в оборону ВСУ на данном участке фронта. Сообщалось, что это стало закономерным развитием успеха после взятия под контроль Комаровки.