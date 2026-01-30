Смерть «Грача» и комбинированные удары: как ВС РФ истребляют авиацию ВСУ

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов заявил, что украинская авиация потеряла большинство поставленных F-16 и в целом не способна противостоять ВС РФ. Об этом военный рассказал «Аргументам и фактам».

Попов заявил, что у ВСУ осталось всего четыре «рабочих» истребителя F-16, то есть две пары, способные нести дежурство как часть системы ПВО. Он добавил, что на этих двух истребителях также проходят обучение украинские летчики. Еще два F-16 находятся в ремонте.

Генерал-майор отметил, что часть F-16 была уничтожена ударами ракет и дронов на украинских авиабазах, еще часть поражена в воздухе, а остальные разбились из-за ошибок пилотов или были уничтожены «дружественным» огнем.

Попов подчеркнул, что дроны «Герань» и крылатые ракеты не оставляют шансов украинским истребителям и вертолетам. ВС РФ наносят удары не только по крупным базам, но и по скрытым «площадкам подскока», на которых пытаются укрыться вертолеты.

«Аргументы и факты» отметили, что недавно в соцсетях появились кадры, снятые камерой на крыле украинского штурмовика Су-25, в момент его уничтожения в Донбассе.

«Штурмовик Су-25, или «Грач» это самолет советского производства. Машина хорошая, бронированная и мощная. Не каждый осколок или дрон может ее сбить в воздухе. Но ракеты - другое дело», - объяснил Попов.

Генерал-майор заявил, что важнее всего тип применяемых ракет. По его словам, наиболее эффективны против таких целей ракеты с тепловым наведением.

«Как правило, их бьют на догоне ракетами с тепловой головкой самонаведения. Они идут по тепловому следу, целясь в выхлоп двигателя в хвостовой части», - рассказал Попов.

Он добавил, что в зависимости от расстояния до цели могут применяться разные комплексы - от дальнобойных систем ПВО до средств ближнего действия. Если цель находится за сто километров от линии соприкосновения, речь может идти о комплексах С-300 или С-350 «Витязь». Если за 30-60 километров - могут использоваться комплексы «Бук» разных модификаций.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что российские дроны «Герань», получившие ракеты «воздух-воздух», создают угрозу для истребителей F-16 и Mirage. СМИ писали, что дроны также получили вдвое более мощный двигатель, оптимизированную аэродинамику и увеличенную дальность полета.